Empfehlung - 5000 Euro für einen „Höhepunkt im Jahreskalender“

Nordhorn. Unter dem Motto „Nordhorn staunt und lacht“ werden am kommenden Wochenende rund 40 internationale Artisten und Künstler die Nordhorner Innenstadt in eine große Schaubühne verwandeln. Zu erleben gibt es die geballte Ladung hochkarätiger Kleinkunst in zwei ausverkauften Abendgalas im Zirkuszelt sowie umsonst und draußen am Sonnabend von 12 bis 18 Uhr, und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr, in der Innenstadt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/5000-euro-fuer-einen-hoehepunkt-im-jahreskalender-205698.html