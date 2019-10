Empfehlung - 50 Jahre Graf MEC: Modellbahner wollen Klukkerthafen beleben

Nordhorn Der Grafschafter Modell- und Eisenbahn-Club (Graf MEC) feierte am Sonnabend sein 50-jähriges Bestehen – und überraschende Nachrichten gab es nahezu nebenbei. So berichtete der BE-Vorsitzende Joachim Berends von positiven Signalen aus Berlin zur Reaktivierung der Regiopa-Strecke Neuenhaus-Coevorden. Und: In einem GN-Gespräch verrieten Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling und Graf-MEC-Vorsitzender Reinhard Bergmann, dass man den neuen Vereinsstandort am Klukkerthafen durch die Nutzung des Hafenmeisterhauses als Vereinsheim, Museum und Café beleben wolle.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/50-jahre-graf-mec-modellbahner-wollen-klukkerthafen-beleben-326075.html