Empfehlung - 50 Jahre Deutsch-Niederländische Raumordnungskommission

Nordhorn Ein Zeichen für vertrauensvolle grenzüberschreitende Kooperation zwischen den Niederlanden und Deutschland haben mehr als 100 Festgäste am Mittwoch und Donnerstag in Nordhorn gesetzt: In Anwesenheit hoher Regierungsvertreter aus den Niederlanden und den deutschen Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen feierten sie das 50-jährige Bestehen der Deutsch-Niederländischen Raumordnungskommission. Sie diskutiert und koordiniert seit 1967 Planungsfragen im Grenzraum.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/50-jahre-deutsch-niederlaendische-raumordnungskommission-238736.html