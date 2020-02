Empfehlung - 5. Galerie-Konzert von Musikschule und Städtischer Galerie

Nordhorn Nach dem großen Erfolg ihres gemeinsamen Veranstaltungsformats in den vergangenen zwei Jahren richten Städtische Galerie und Musikschule Nordhorn nun ihr bereits fünftes Galerie-Konzert am Mittwoch, 4. März, aus. Um 18 Uhr treten im Pavillon der Städtischen Galerie in der Alten Weberei fortgeschrittene Schüler der Musikschule auf. Dazu gibt Galerieleiter Thomas Niemeyer Erläuterungen zur aktuellen Ausstellung mit Nezaket Ekici und Shahar Marcus, deren Werke zu gesellschaftlichen, politischen und religiösen Themen bereits international gezeigt wurden. Mit dieser Veranstaltung wollen Städtische Galerie und Musikschule allen Kunst- und Musikinteressierten einen entspannten Feierabend mit Musik im besonderen Ambiente der Räumlichkeiten der Städtischen Galerie anbieten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/5-galerie-konzert-von-musikschule-und-staedtischer-galerie-345381.html