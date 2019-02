Empfehlung - 4,5 Millionen Euro für das Gymnasium Nordhorn

Nordhorn Auf die Willenserklärungen im Haushalt folgen jetzt Taten. Der Schulausschuss des Landkreises hat in seiner Sitzung am Mittwoch, in den Räumen des Gymnasiums am Stadtring, weitere Vorbereitungen für die Erweiterung der Schule sowie die Anlage einer durch einen Zaun gesicherten Freisportanlage getroffen. Während die Sportanlage vor und in den kommenden Sommerferien bereits gebaut und möglichst zum Schuljahresbeginn fertiggestellt werden soll, wird mit einem Beginn für den Erweiterungsbau auf einem Teilbereich des Schulhofes zwar auch nach den Sommerferien gerechnet, die Bauzeit wird jedoch mindestens zwölf Monate in Anspruch nehmen. Die Sportanlage soll rund 600.000 Euro kosten, der Erweiterungsbau 3,8 Millionen Euro, sodass eine Bausumme von etwa 4,5 Millionen zusammenkommen könnte. Wenn der Neubau fertiggestellt ist, soll das Gymnasium für eine Sechszügigkeit ausreichend Platz haben.(...)