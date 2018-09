Empfehlung - 4000 Euro für die „Saloontür“ im Seniorenheim

Nordhorn Acht Kunstinstallationen an acht verschiedenen öffentlichen Orten in Nordhorn: Die Ausstellung „Gastspiele“ der Städtischen Galerie Nordhorn bringt Kunstaktionen dorthin, wo sich Menschen im Alltag bewegen. So trifft man im Nordhorner Ordnungsamt auf ein Bild der Künstlerin Mehtap Baydu und in der Kneipe „Bierkantine“ sind Bierdeckel und eine Wand von Künstler Dennis Graef mit Sprüchen gestaltet worden. Im Hansastift am Vechtesee hat Frederik Kochbeck seine vergoldete Saloontür installiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/4000-euro-fuer-die-saloontuer-im-seniorenheim-248656.html