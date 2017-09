39. Pflanztag im Nordhorner Hochzeits- und Familienwald

gn Nordhorn. Bereits zum 39. Mal können Brautpaare und Jubilare in diesem Herbst einen Baum im Nordhorner Hochzeitswald pflanzen. Der VVV nimmt ab sofort Anmeldungen für die diesjährige Pflanzaktion entgegen.

Am Sonnabend, 4. November, können unter anderem Brautpaare, Jubilare und Täuflinge einen Baum im Hochzeitswald pflanzen oder pflanzen lassen, um ihren besonderen Tag festzuhalten. Der Baum ist ein Symbol für Zukunft, für Beständigkeit und für Wachstum. Zur Auswahl stehen sieben verschiedene Baumarten: Ahorn, Apfel, Birne, Eiche, Eberesche, Kiefer und Linde. Jedem Baum kommt eine eigene Bedeutung zu, so steht eine Esche zum Beispiel für die Ehe, ein Apfelbaum für Liebe und Fruchtbarkeit.

Nach dem Pflanzen der Bäume, das von Fachleuten der Stadt Nordhorn vorbereitet wird, gibt es in den Räumen der „Denkfabrik“ am Vechtesee Kaffee und Kuchen. Währenddessen werden Urkunden verteilt, die an dieses Ereignis erinnern. Die Pflanzaktion findet im bereits sechsten Hochzeitswald an der Petkuser Straße am Gut Klausheide statt.

Einen Gutschein für einen Baum gibt es für 45 Euro beim VVV Nordhorn. In diesem Preis enthalten ist ein Baum, eine Urkunde sowie Kaffee und Kuchen für zwei Personen bei der Pflanzaktion. Gegen einen Aufpreis können auch weitere Begleitpersonen zu dieser Aktion angemeldet werden, die ebenfalls Kaffee und Kuchen in der „Denkfabrik“ erhalten.

Weitere Fragen beantwortet das VVV-Team unter Telefon 05921 80390.