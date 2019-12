Empfehlung - 3500 Euro für die Rettungshundestaffel

Nordhorn Lautes Gebell schallte am Dienstagnachmittag durch das Forum der Grafschafter Nachrichten. Drei Vertreter der Rettungshundestaffel Grafschaft Bentheim waren samt ihrer Tiere gekommen, um die diesjährige GN-Weihnachtsspende entgegenzunehmen: Ein Teil in Höhe von 3500 Euro fließt an den Verein. Einen symbolischen Geldsack übergab Verleger Jochen Anderweit an die Ehrenamtlichen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/3500-euro-fuer-die-rettungshundestaffel-335313.html