350 Kaninchen bei 13. Vechtetalschau präsentiert

Nordhorn Hervorragend schnitten die Grafschafter Züchter bei der 13. Vechtetalschau in Nordhorn ab, indem sie allein 15 Vechtetalmeister bei den Kaninchen und in den Kreativgruppen stellten. Die meisten Tiere der Gastvereine stellte der Verein I 47 Moormerland mit 54 Tieren. Vereinsmeister des Rassekaninchenzuchtvereins I 153 Nordhorn wurde in der Klasse 1 die Zuchtgemeinschaft (ZGM) Vügten „Zwergwidder, weiß RA“ mit 387 Punkten, Klasse 2 die ZGM Johann und Andreas Vrielink „Japaner“ mit 385 Punkten und in der Klasse 4 die ZGM Heike und Jürgen Roters „Marder Rex, blau“ mit 386 Punkten. Einen Landesverbandsehrenpreis errangen die Zuchtgemeinschaften Roters und Vügten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/350-kaninchen-bei-13-vechtetalschau-praesentiert-264971.html