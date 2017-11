Empfehlung - 35-Jähriger am Stadtring zusammengeschlagen

hi Nordhorn. Ein 35-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag am Stadtring in Nordhorn von vier unbekannten Tätern zusammengeschlagen worden. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und wurde in eine Klinik gebracht, berichtete ein Polizeisprecher auf GN-Anfrage. Um 14.15 Uhr ging bei der Polizei in Nordhorn der Notruf ein, dass sich mehrere Personen vor einem Imbiss prügeln. Als die Beamten kurz darauf eintrafen, ergriffen vier Männer die Flucht. Sie rannten in Richtung Stadtpark davon. Der verletzte 35-Jährige blieb mit starken Blutungen zurück, er ist in die Euregioklinik eingeliefert worden. Bislang verweigert das Opfer jegliche Aussagen zu dem Geschehen und den Tätern. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Der zusammengeschlagene Mann gilt als polizeibekannt. Die Beamten vermuten Streitigkeiten im Trinkermilieu als Hintergrund der schlagkräftigen Auseinandersetzung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/35-jaehriger-am-stadtring-zusammengeschlagen--215568.html