Empfehlung - 34-Jähriger vor Gericht: Falsches Spiel mit Handyverkauf

bt Nordhorn. Einen 34 Jahre alten, früher in Nordhorn wohnhaft gewesenen arbeitslosen Tischler hatte die Staatsanwaltschaft wegen Betruges vor dem Einzelrichter beim Amtsgericht Nordhorn angeklagt. Ihm wurde vorgeworfen, in der Zeit von Januar bis November 2017 in insgesamt fünf Fällen im Internet über Ebay Handys angeboten, aber nicht geliefert zu haben. Den Kaufpreis beziehungsweise die Anzahlung hatte er zwar kassiert und verbraucht, die Ware aber nie geliefert. So war ein Schaden in Höhe von insgesamt 920 Euro entstanden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/34-jaehriger-vor-gericht-falsches-spiel-mit-handyverkauf-229015.html