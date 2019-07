Empfehlung - 3200 Besucher beim Sommerfest des Tierparks

Nordhorn Die Wettervorhersage hatte Düsteres angekündigt, doch der Tierpark Nordhorn blieb am Samstagabend während seines Sommerfests von Schauern und Gewittern verschont. Und so tummelten sich zwischen 18 und 23 Uhr in lauschiger Atmosphäre insgesamt rund 3200 Besucher auf der Wiese am Vechtehof und genossen ein vielseitiges Programm.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/3200-besucher-beim-sommerfest-des-tierparks-308915.html