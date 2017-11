Empfehlung - 3000 Euro für die 19. „Sinfonic Rock Night“

gn Nordhorn. Das Interesse an der „Sinfonic Rock Night“ ist auch im 19. Jahr ungebrochen. In nur 39 Minuten waren alle Eintrittskarten für die insgesamt vier Konzerte in der „Alten Weberei“ komplett vergriffen. Auch dieses Mal dürfen sich die Besucher auf ein von den Musikschul-Machern gestaltetes abwechslungsreiches Musikprogramm freuen. Und damit alles klappt, feilen Chefdirigent Ivo Weijmans und sein Kollege Gertjan Lenderink derzeit in der „Scheune“ des Jugendzentrums am Auftritt der rund 130 Musikerinnen und Musiker samt Rockband und Projektchor des „Sinfonic Rock“-Ensembles.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/3000-euro-fuer-die-19-sinfonic-rock-night-214599.html