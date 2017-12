Empfehlung - 300 Besucher beim Weihnachtskonzert der Christengemeinde

sh Nordhorn. Stimmungsvoll hat die freikirchliche Christengemeinde Nordhorn die Vorfreude auf das Weihnachtsfest angefacht. Zum Programm des Adventskonzerts am Sonntagnachmittag in der „Alten Weberei“ gehörten sowohl traditionelle Lieder wie „Herbei, o ihr Gläubigen (,O come, all ye faithful‘)“ als auch selbst komponierte Songs, die in mehrstimmigen Gesängen und bisweilen auch a cappella vorgetragen wurden. Gemeindeleiter Eddie Bakker predigte über Jesus Christus als mitfühlenden Menschen. Die Musik kam beim Publikum bestens an und wurde mit lautem Applaus belohnt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/300-besucher-beim-weihnachtskonzert-der-christengemeinde-218857.html