250.000 Euro für das neue Leopardengehege im Tierpark

Nordhorn Der Förderverein des Tierparks Nordhorn hat am Freitag sein 25-jähriges Bestehen gefeiert und zu diesem Anlass die größte Spende seiner Geschichte geleistet. Vorsitzende Lilo Hilkenbach übergab der Tierparkleitung um Geschäftsführer Dr. Nils Kramer einen symbolischen Scheck über 250.000 Euro. Mehr als 200 Mitglieder des Fördervereins waren dazu in den Tierpark gekommen und verbrachten bei einem Grillbuffet vor der Cafeteria am Spielplatz einen geselligen Abend.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/250000-euro-fuer-das-neue-leopardengehege-im-tierpark-314868.html