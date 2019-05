2500 Euro für die Digitalisierung der Montessorischule

Nordhorn Das Unternehmen Averes hat im Rahmen einer Hilfsaktion 2500 Euro gesammelt, mit denen es die Montessori-Initiative dabei unterstützen will, die digitale Medienausstattung der Montessorischule zu verbessern: Für die Standorte am Gildkamp und in Klausheide werden unter dem Motto ,Montessori digital machen oder Monti goes digit‘ 25 Tablet-PCs, acht Klassen-Laptops sowie Aktiv-Panels (interaktive Flachbildschirme) angeschafft. Auf diese Weise soll dort eine Lernumgebung gestaltet werden, die die Grundschulkinder fit für die Zukunft macht. Den entsprechenden Scheck, der eine Unterstützung für die Realisierung von „Monti goes digit“ darstellt, nahm der Vorstand der Initiative vor einigen Tagen mit großer Freude entgegen. Als Dankeschön für die Unterstützung werden mehrere Sponsoren im Juni zu einem Grillnachmittag eingeladen.