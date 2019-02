Empfehlung - 24 Schüler nehmen an „Jugend debattiert“-Wettbewerb teil

Nordhorn Wer in das Niedersachsen-Finale des Wettbewerbs „Jugend debattiert“ einziehen wird, hat sich am Dienstag im Nordhorner Rathaus entschieden. Dort diskutierten die Schüler aus zwei Altersklassen: Jolana Krupp, Lina Baptista, Julius Sievers und Matthis Waldkötter in der ersten Runde der Sekundarstufe I über die Frage, ob auch Nicht-Pädagogen in einer Schule unterrichten dürfen. Jolana Krupp vom Gymnasium Nordhorn erlangte schließlich den ersten Platz und Julius Sievers von der Oberschule Spelle den zweiten. In der Runde der Sekundarstufe II mit den Teilnehmern Moritz Brandt, Mattis Büttelmann, Nils Middendorf und Thomas Koning ging es um das Thema, ob mehr fremdsprachige Filme ohne deutsche Synchronisation im Kino und Fernsehen gezeigt werden sollten. Hier erlangten Moriz Brandt vom Gymnasium Nordhorn den ersten Platz und Mattis Büttelmann vom Evangelischen Gymnasium Nordhorn den zweiten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/24-schueler-nehmen-an-jugend-debattiert-wettbewerb-teil--279448.html