21. Sinfonic Rock-Night verzaubert in der Alten Weberei

Den verstorbenen Heroen der jüngsten und älteren Musikgeschichte ist die diesjährige „Sinfonic Rock-Night“ gewidmet: „Made in Heaven“ lautet der Titel der 21. Auflage, die am Donnerstagabend in der Alten Weberei ihre Premiere feierte.