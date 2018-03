200 neue Wohneinheiten am „Kaufland“ in Nordhorn geplant

Um den Bedarf an Wohnraum in Nordhorn zu senken, will die Stadt bis zu 200 Wohneinheiten auf dem Grundstück hinter dem „Kaufland“-Gebäude gegenüber des Klukkert-Hafens bauen lassen. Dadurch soll der Druck auf den Wohnungsmarkt gelindert werden.