Empfehlung - 20 neue Meisenkästen für das Kloster Frenswegen

Nordhorn Nun trafen sich alle Beteiligten am Kloster, um die Nisthilfen gemeinsam an den Bäumen anzubringen. Bereits im Sommer hatte die am Kloster tätige Gartenbauingenieurin Susanne Köhne die Idee, Meisen als natürliche Fressfeinde des Eichenprozessionsspinners anzusiedeln. Durch Dr. Marianne Schoppmeyer, Mitglied der Freunde und Förderer der Stiftung Kloster Frenswegen, entstand der Kontakt zur Vechtetalschule. Dort stieß das Vorhaben auf offene Ohren – und das Projekt nahm seinen Lauf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/20-neue-meisenkaesten-fuer-das-kloster-frenswegen-332612.html