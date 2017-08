2. „Grafschafter Highland Games“ bieten Schotten-Flair

Nordhorn. Am ersten Tag werden die Clan-Wettkämpfe ausgetragen. Ein Clan ist ein Team aus jeweils sechs Sportlern. Bei dem Turnier stehen acht verschiedene Sportarten auf dem Programm: „Throwing the Sheaf“ (Strohsackhochwurf), „Piggyback-Run“ (Huckepacklauf), „Caber Slalom“ (Baumstammslalom), „Caber Toss“ (Baumstammwerfen), „Off the Plank“ (Strohsackschlagen), „Stones of Manhood“ (Stein auf Pfosten), „Tire Flip“ (Treckerreifen drehen) und „Tug-o-war“ (Tauziehen). Um 18.30 Uhr werden die besten Clans bei einer Siegerehrung gekürt.

Am Sonntag messen sich die Sportler im „Schottischen Fünfkampf“. Bei den Einzelwettkämpfen gilt es im Baumstammwerfen und Strohsackhochwurf zu bestehen. Der Wettkämpfer mit der höchsten Gesamtwertung gewinnt das Einzelturnier. Für 17.30 Uhr ist die Siegerehrung für die Fünfkämpfer angesetzt, mit der die diesjährigen „Highland Games“ enden.

Ein buntes Rahmenprogramm begleitet die Spiele. Auf dem Sportplatz wird ein Mittelaltermarkt eingerichtet, auf dem an den Ständen verschiedenes Kunsthandwerk angeboten wird. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Neben Pommes und Bratwurst können Gäste auch das traditionelle Gericht „Häggis“ oder schottischen Malt-Whisky probieren. Der erste Wettkampftag endet mit dem „Night of Kilts“-Festival. Bei der „Nacht der Schottenröcke“ treten ab 19 Uhr Bands wie „The O'Reillys & The Paddyhads“, „Celtic Voyager“, „Dead Motherfroggers“ sowie der schottische Künstler Andrew Gordon auf. Der Kartenvorverkauf für das Konzert endet am Donnerstag.

Für die musikalische Untermalung während der Wettkämpfe sorgen die „City of Nordhorn Pipes and Drums“ und Andrew Gordon, der auch bei der „Night of Kilts“ zu hören ist. Auch Tanz gehört zum Programm. Die „Potters Pairs“ und die „Irish Dance Skippies“ zeigen folkloristische Tänze. Beide Tanzgruppen waren bereits auf den ersten „Highland Games“ zu Gast.

Die Heerlager „Heimdalls Brüder“ und „Nordmann Waräger“ führen an beiden Wettkampftagen Schaukämpfe auf und geben Einblicke in das Leben der Wikinger. Für die Kinder gibt es verschiedene Spiele, eine Verlosung und als neue Attraktion eine Kletterwand.