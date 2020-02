198. „pro nota“-Konzert: Klassik mit Streichern und Klavier

Nordhorn Im Rahmen der „pro nota“-Konzertreihe gastiert das „Schumann Quartett München“ bereits zum vierten Mal in Nordhorn. Barbara Burgdorf (Violine), Traudi Pauer (Violine), Stephan Finkentey (Viola) und Oliver Göske (Violoncello) bestreiten das Programm am Samstag, 21. März, 20 Uhr im Manz-Saal des NINO-Hochbaus. Nach der Pause ergänzt Nobuko Nishimura-Finkentey das Quartett am Klavier.

Das aus Mitgliedern des Bayerischen Staatsorchesters bestehende „Schumann Quartett“ spielt seit seinem Gründungsjahr 1994 in unveränderter Besetzung und folgte bereits Einladungen zu Konzerttourneen und Festivals in Europa, Japan und den USA. Die enge Zusammenarbeit mit Sängern und Komponisten ermöglicht es dem Ensemble, neben dem weitgefächerten gängigen Quartett-Repertoire selten zu hörende Werke sowie Uraufführungen und experimentelle Werke zu Gehör zu bringen, die über die reine Tonsprache hinaus, Video- und Sprachkunst vereinen.

Barbara Burgdorf ist Konzertmeisterin des Bayerischen Staatsorchesters und studierte bei Ulf Hoelscher, Dorothy DeLay und Rainer Kußmaul. Über die Leidenschaft für die Kammermusik hinaus wurde sie als Solistin mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Stephan Finkentey ist aus der Freiburger Violaklasse von Ulrich Koch hervorgegangen. Seit 1988 hat er die Stelle eines stellvertretenden Solobratschers im Bayerischen Staatsorchester inne. Während seines Studiums erhielt er den Förderpreis zum Ruhrpreis für Kunst und Wissenschaft der Stadt Mülheim/Ruhr. 1984 erspielte er sich in Siena/Italien den „Premio Guido Chigi Saracini“.

Traudi Pauer studierte nach dem Abitur an der Münchner Musikhochschule Schulmusik und Violine. Nach dem Staatsexamen und künstlerischen Diplom war sie Mitglied der Deutschen Kammerphilharmonie, der deutschen Kammerakademie und des Münchner Bachkollegiums. Nach einem einjährigen Gastvertrag bei den Münchner Philharmonikern wurde sie 1996 Mitglied des Bayerischen Staatsorchesters.

Oliver Göske studierte bei Klaus Storck in Hannover und Wolfgang Böttcher in Berlin. Er war Mitglied der Deutschen Kammerphilharmonie, ist Cellist des Schubert-Kammerensembles und seit 1989 beim Bayerischen Staatsorchester engagiert.

Nobuko Nishimura-Finkentey wurde in Tokio geboren. Sie studierte an der Musashino-Musikakademie in ihrer Heimatstadt sowie an der Folkwang-Hochschule in Essen. Ihr Konzertexamen absolvierte sie im Fach Solo-Klavier. Sie war Preisträgerin des Folkwang-Wettbewerbs in beiden Fächern und des Internationalen Brahms-Wettbewerbs Hamburg. Seit 1988 lebt und arbeitet sie in München und pflegt als Konzertpianistin und Kammermusikerin eine sehr rege Konzerttätigkeit, darunter mit dem Bayerischen Staatsorchester, dem „Melos-Quartett“ und Mitgliedern des WDR-Sinfonieorchesters. Außerdem ist sie Mitglied des Marstall-Klaviertrios. Mit dem Bayerischen Staatsorchester spielte sie unter namhaften Dirigenten. Seit 2016 ist sie auch Lehrbeauftragte im Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg.

Zur Aufführung kommen das Streichquartett a-Moll op. 29 „Rosamunde“ von Franz Schubert, das Streichquartett F-Dur op. 59,1 von Ludwig van Beethoven sowie das Klavierquintett op. 57 von Dmitri Schostakowitsch.

Karten gibt es im Vorverkauf für 17 Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro. GN-Card-Inhaber erhalten 1 Euro Ermäßigung. Schüler zahlen 5 Euro und Schüler der Musikschule erhalten freien Eintritt, wenn sie sich im Musikschul-Sekretariat vorher auf eine Liste setzen lassen. Vorverkaufsstellen sind der VVV, Firnhaberstraße 17, Telefon 05921 80390 und die Buchhandlung Thalia, Hauptstraße 51, Telefon 05921 16993 erhältlich. Weitere Informationen gibt es auf www.pronota.de.