19 Betriebswirte der Fachschule Agrarwirtschaft verabschiedet

Die Berufsbildenden Schulen Gesundheit und Soziales (BBS) in Nordhorn entlassen den mittlerweile sechsten Jahrgang der zweijährigen Fachschule Agrar. Mit dem Abschluss des staatlich geprüften Betriebswirtes erhalten die Absolventen die allgemeine Fachhochschulreife, sowie den „Bachelor professional in Wirtschaft“.

„Ergebnisse können sich sehen lassen“

„Die Normalität ist wieder eingekehrt und wir konnten weitgehend zum Schulalltag zurückkehren“, freut sich Schulleiter Heinrich Marheineke. Er gratuliert den Schülerinnen und Schülern zu ihren Abschlüssen und überreicht ihnen die Zeugnisse, sowie die erworbene Ausbildereignungsbescheinigung. „Die Ergebnisse können sich wirklich sehen lassen“, so der Schulleiter stolz. Der Jahrgang hatte mit einem Notendurchschnitt von 2,5 abgeschlossen.

Gute Leistungen im Fachbereich Agrar

Insgesamt haben fünf Schüler/innen eine Eins vor dem Komma. Für besonders gute Leistung und einem Durchschnitt von 1,0 wurde Steffen Kleine Vennekate geehrt. Marheineke bedankt sich bei den Lehrkräften für die hervorragende Arbeit und bei den Eltern für die jahrelange Unterstützung in der Schullaufbahn ihrer Kinder. Für die Zukunft wünscht er den Absolventen alles Gute, Mut, Kraft und großen Optimismus. Die Schüler und Schülerinnen freuen sich nun darauf, dass zu tun, wofür sie immer gebrannt haben, heißt es in der Schülerrede. Sie bedanken sich ebenfalls bei den Lehrkräften und blicken für die Gäste auf das vergangene Schuljahr zurück. Neben dem Schulalltag konnten sie an mehreren Lehrgängen und Exkursionen, darunter vielen Stall- und Betriebsbesichtigungen teilnehmen.

Plattdeutschwettbewerb

Die Schüler Simon Müßing, Robin Nyboer, Nico Otten, Lars Stroeve, Arne Reinink und Arno Klokkers zeigen den Gästen ihren plattdeutschen Film, den sie im Rahmen eines Unterrichtsprojektes erstellten. Sie gewannen damit den ersten Platz beim gesamtdeutschen Plattdeutschwettbewerb. „Ich freue mich, euch im Namen der Grafschafter Landwirte zu euren Abschlüssen gratulieren zu dürfen. Wir haben in unserem Landkreis gut aufgestellte Betriebe und ein super Umfeld im Vor- und Nachgelagerten Bereich“, so Kreislandwirt Rudolf Aalderink. „Zukünftig wird es immer wichtiger der Gesellschaft zu erklären, wie wir Landwirtschaft betreiben. Mir ist das beim Tag des offenen Hofes vor ein paar Wochen noch mal deutlich geworden. Dazu brauchen wir gerade euch als junge, motivierte Botschafter für den, wie ich finde, wichtigsten Beruf der Welt: den Landwirt. Denn: wer sonst soll für unser Essen sorgen?! Mir bleibt jetzt noch Danke zu sagen an die Lehrkräfte der Berufsbildenden Schulen. Vielen Dank für Ihr Engagement, dass Sie in die Ausbildung unseres Nachwuchses investieren“, so der Kreislandwirt.