18-Jähriger bei Unfall auf Altendorfer Ring schwer verletzt

gn Nordhorn. Am Samstagmorgen gegen 8 Uhr ist es auf dem Altendorfer Ring in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-Jähriger war aus Lingen kommend in Richtung Stadtring unterwegs. In Höhe des Hohenkörbener Wegs verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen schwarzen Opel.

Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über die Gegenfahrbahn und riss eine Ampel um. Anschließend schleuderte der Opel nach rechts zurück auf die Fahrbahn. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr musste ihn mit hydraulischem Werkzeug aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Nordhorner Euregio-Klinik gebracht. Der Altendorfer Ring war zwischenzeitlich voll gesperrt. Dritte wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Karte