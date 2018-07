Empfehlung - 18-jährigen Nordhorner zieht es nach Indien

Nordhorn Moritz Abel aus Nordhorn hat sein Abitur bestanden. Doch was nun? Ausbildung? FSJ? Studium? Der 18-jährige Moritz wird erst einmal in Indien arbeiten. „Aber warum gerade Indien“, fragten die GN. – „Das ist mehr oder weniger Zufall“, erklärt der junge Nordhorner: „Ich mache einen „Weltwärts-Freiwilligendienst“ über das evangelisch-lutherische Missionswerk Niedersachsen. Das ist ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst. Und dort gab es mehrere Einsatzstellen zur Auswahl. Ich durfte vorab Präferenzen angeben. Da waren auch Länder wie Südamerika, Chile, Paraguay, Argentinien, aber auch Südafrika dabei. Die Einsatzstelle in Indien passte meiner Ansicht nach am besten zu mir.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/18-jaehrigen-nordhorner-zieht-es-nach-indien-244621.html