16. GN-Disconight: Von „Smoke on the water“ bis „Am Fenster“

Bei der 16. Auflage der GN-Disconight in der Alten Weberei in Nordhorn haben am Sonnabend über 550 Besucher das Tanzbein geschwungen. Mit alten und neuen Songs bot der Partyabend ein abwechslungsreiches musikalisches Angebot für alle Generationen.