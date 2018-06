Empfehlung - 15. Welt-Kindertheater-Fest erreicht die Grafschaft

Nordhorn Das 15. Welt-Kindertheater-Fest in Lingen soll in diesem Jahr auf die gesamte Region ausstrahlen. So präsentiert die Gruppe „Axioma Teatro“ aus Paraguay am Mittwoch, 27. Juni, um 14.30 Uhr ihr Theaterstück auch in der Alten Weberei in Nordhorn. Kinder und Erwachsene aus Nordhorn und der ganzen Region sind dazu eingeladen. Das Gastspiel ist Teil eines erstmals durchgeführten Regionalisierungs-Konzeptes des Festivals, das vom 22. bis zum 29. Juni in Lingen ausgerichtet wird. Die Aufführung der Gruppe aus Paraguay findet in Kooperation mit der „Alten Weberei“ statt und wird durch den Landkreis Grafschaft Bentheim gefördert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/15-welt-kindertheater-fest-erreicht-die-grafschaft-239976.html