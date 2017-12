15-Jährige schlagen zu und verletzten zwei Menschen

gn Nordhorn. Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Dienstag gegen 19.15 Uhr an der Bentheimer Straße in Nordhorn, teilte die Polizei mit. Die Tat soll im Zusammenhang mit einem Landediebstahl stehen.

Demnach soll eine Frau zuvor in einem Lebensmittelmarkt an der Bentheimer Straße Nahrungsmittel im Wert von 7,80 Euro gestohlen haben. Ein 20-jähriger Mitarbeiter des Marktes stellte sie daraufhin vor dem Geschäft. Bevor dieser die Frau ins Büro führen konnte, rief sie ihren Sohn an. Der 15-Jährige eilte mit seinem gleichaltrigen Freund zum Markt und soll ohne Vorwarnung auf den Marktmitarbeiter eingeschlagen haben, der Mann ging zu Boden. Die beiden Jugendlichen sollen dann weiter auf das am Boden liegende Opfer eingetreten haben.

Ladendiebin unter Alkoholeinfluss

Auch eine 45-jährige Frau soll von den Tatverdächtigen attackiert und geschlagen worden sein. Sie ist ebenfalls Angestellte im Lebensmittelmarkt. Beide Opfer mussten zur ambulanten Behandlung die Euregio Klinik aufsuchen.

Bei ihrem Ladendiebstahl war die Mutter des Täters mit 2,07 Promille erheblich alkoholisiert. Das Jugendamt des Landkreises wurde von der Polizei über den Fall in Kenntnis gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Nordhorn hat in diesem Fall ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.