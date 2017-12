15-Jährige schlagen nach Diebstahl zu

gn Nordhorn. Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Dienstag gegen 19.15 Uhr an der Bentheimer Straße in Nordhorn, teilte die Polizei mit. Nach einem Landediebstahl soll es zuerst zu einem Streit gekommen sein, danach sollen zwei 15-Jährige einen 20-jährigen Mann aus Nordhorn geschlagen haben, sodass das Opfer zu Boden ging.

Am Boden liegend sollen die zwei Jugendlichen weiter auf das Opfer eingetreten haben. Auch eine 45-jährige Frau soll von den Tatverdächtigen attackiert und geschlagen worden sein.

Die Ermittlungen zu den genauen Tatumständen dauern an. Beide Opfer mussten zur ambulanten Behandlung die Euregio Klinik aufsuchen. Die Polizei Nordhorn hat in diesem Fall ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.