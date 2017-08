14 begeisterte Kinder machen ihr Schafdiplom

gn Nordhorn. Die „KreAktivKids“ des Heimatvereins Brandlecht/Hestrup haben mit einem Ausflug zum Schäfer Gerfried de Lange in Neerlage einen gemeinsamen „Schaftag“ erlebt. 14 hoch motivierte, neugierige und aktive Kinder wollten dabei alles zum Thema Schaf wissen.

Spannend erzählte Gerfried de Lange alles über seine Tiere. Gemütlich im Kreis auf Heuballen sitzend, erhielten die Kinder alle Informationen über die Haltung von Schafen, über verschiedene Rassen wie das Coburger Fuchsschaf, das Bentheimer Landschaf oder das Quessentschaf, über Pflege, Futter, Auktionen sowie die Bedeutung des Schafs als Lieferant für Wolle, Fleisch oder Milch und auch für die professionelle Pflege unserer Landschaft.

Ein Höhepunkt war ein gemeinsamer Spaziergang mit den Schafen an der Leine, was diese sehr geduldig mitmachten, berichteten die Teamer Jutta Verwold, Stefanie Lippolt und Jutta Exeler. Zudem wurde den Kindern extra eine Schafschur durch die Familie de Lange gezeigt. Sie durften die Tiere füttern und streicheln – wie lebende Kuscheltiere. Dabei erlebten sie Schafe als ein spannendes Thema und direkt zum Anfassen. Bei einem gemeinsamen aktiven Würfelquiz zum Thema Schaf durften die Kinder ihr erworbenes Fachwissen testen. Der Tag endete mit einem Picknick mit Kuchen und Getränken. Die Begeisterung war den Kindern und Kreidemalereien auf dem Hof deutlich anzusehen. Es war ein gelungener Nachmittag, resümierten die Veranstalter. Kindern und Teamern habe der Nachmittag viel Spaß gemacht. Als Erinnerung bekam jedes Kind ein Stück Schafseife, ein Foto mit Schäferhut und -stab und einem Lämmchen auf dem Arm. Zusätzlich gab es das Schafdiplom. Die „KreAktivKids“ des Heimatvereins Brandlecht/Hestrup, die von verschiedenen Seiten gesponsert werden, freuen sich bereits auf eine neue Aktion in den Herbstferien.