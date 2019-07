13 Feuerwehrleute löschen Flächenbrand am Baumschulenweg

Zu einem Flächenbrand wurde die Nordhorner Feuerwehr am Freitagnachmittag gegen 15.39 Uhr gerufen. Direkt gegenüber einer Flüchtlingsunterkunft am Nordhorner Baumschulenweg war eine rund 125 Quadratmeter große Grasfläche in Brand geraten.