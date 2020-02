Empfehlung - 12. Gesundheitsmesse „Balance“ in der Alten Weberei

Nordhorn Drei Tage lang steht alles im Zeichen der Gesundheit und des Wohlbefindens in der Alten Weberei – von Fitness, Beauty, Wellness bis hin zur Ernährung ist alles dabei. Am Freitag, 28. Februar, wird die Messe, die von der Agentur für Marketing und Event „Zengamedia“ veranstaltet wird, von 14 bis 18 Uhr eröffnet. Kooperationspartner ist wie in jedem Jahr die Bookholter Apotheke, neu dazugekommen ist die Nino-Apotheke. Erwartet werden rund 8000 Besucher, sagt Tim Witte von „Zengamedia“. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/12-gesundheitsmesse-balance-in-der-alten-weberei-345413.html