Städtische Galerie eröffnet Ausstellung „In Relation"

Die Künstler Nezaket Ekici und Shahar Marcus stehen aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkunft für kulturelle Differenzen. Das zeigen sie in ihrer Videoinstallation „In Relation“, die am 21. Februar in der Städtischen Galerie Nordhorn eröffnet wird.