„Funny Money“ mit Starbesetzung im KTS Nordhorn

Nordhorn Unverhofftes Geld, das einem plötzlich das Leben versüßen kann? 1,5 Millionen, die einem einfach so in den Schoß fallen? Mit dieser Verlockung muss sich Buchhalter Heiner Liebig in der rasanten Komödie „Funny Money“ am Donnerstag, 24. Oktober, um 20 Uhr im Nordhorner Konzert- und Theatersaal (KTS) auseinandersetzen.

In der turbulenten Komödie, geschrieben vom Briten Ray Cooney, dreht sich alles um einen unerwarteten Geldsegen: Ausgerechnet an seinem Geburtstag verwechselt der bodenständige Buchhalter Heiner Liebig in der U-Bahn seinen Aktenkoffer mit dem eines Fremden – und befindet sich plötzlich im Besitz von 1,5 Millionen Euro. Auf die Frage, was in so einer Situation zu tun ist, hat Liebig eine klare Antwort: Man macht sich aus dem Staub!

Doch Liebigs Pläne für einen spontanen Trip in den sonnigen Süden werden schnell durchkreuzt, als allerhand unliebsame Gäste ins Haus schneien: Zum Geburtstagsessen geladene Gäste, ein neugieriger Kommissar, der Liebigs Koffer bei einer unbekannten Wasserleiche fand, der Taxifahrer für die Fahrt zum Flughafen. Heiner Liebig gibt sein Bestes, um die verschiedenen Parteien zu beschwichtigen, indem er in immer neue Rollen schlüpft und immer haarsträubendere Erklärungen erfindet. Als dann noch ein mysteriöser „Mr. Big“ auftaucht und Anspruch auf den Koffer erhebt, ist das Chaos perfekt und die Komödie nimmt seinen Lauf.

Regisseur Folke Braband inszeniert Cooneys rasante Komödie mit untrüglichem Gespür für Timing und die richtige Dosis Slapstick, heißt es in der Mitteilung des KTS. Der Aberwitz der abgedrehten Farce werde leichtfüßig und mit viel Spielwitz von einem Ensemble mit Starbesetzung umgesetzt: So ist der Schauspieler Peter Nottmeier vielen Zuschauern vermutlich aus den ProSieben-Comedyformaten „Switch“ und „Switch-Reloaded“ bekannt. An seiner Seite spielt mit Saskia Valencia eine TV- und Bühnendarstellerin, die nach ihrer Rolle in der RTL-Daily-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ in zahlreichen Fernsehfilmen und Serien zu sehen war, darunter „Polizeiruf 110“, „Das Traumschiff“ sowie in der Telenovela „Rote Rosen“.

Eintrittskarten sind zum Preis von 17 Euro erhältlich. Bei Vorlage der GN-Service-Card wird ein Preisnachlass von 1,50 Euro gewährt, der Abendkassen-Zuschlag beträgt zwei Euro. Karten sind im Vorverkauf zu erwerben beim VVV Nordhorn, Telefon 05921 80390, Georgies CD- und LP-Laden, Telefon 05921 2930, online im GN-Ticketshop auf www.gn-ticketshop.de sowie bei allen ProTicket-Vorverkaufsstellen in Nordhorn und bundesweit.