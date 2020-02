Empfehlung - Der „König von England“ kommt in die Nordhorner Kornmühle

Nordhorn In Deutschland ist er der Brite, in Großbritannien der Deutsche – mit seinem Programm „Halleluja! Ich bin der König von England.“ räumt Christian Schulte-Loh am Freitag, den 28. Februar 2020 um 20 Uhr in der Nordhorner Kornmühle mit Klischees rund um den britischen und deutschen Humor auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/nordhorn/-der-koenig-von-england-kommt-in-die-nordhorner-kornmuehle-342844.html