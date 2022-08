/ Lesedauer: ca. 2min Unfall Zug kracht an Bahnübergang in Lkw: Fahrer stirbt

An einem Bahnübergang in Rastede prallt ein Zug in einen Laster. Der Lkw-Fahrer stirbt bei dem Unfall. Die Ermittler untersuchen nun, warum der Laster auf die Gleise fuhr.