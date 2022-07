/ Lesedauer: ca. 2min Studie Zu wenig Fachkräfte für Ganztagsbetreuung in Grundschulen

Nach Schulschluss noch in einen Hort - das soll bis 2030 für jedes Grundschulkind möglich sein. Eine Studie fand nun heraus, dass das in Niedersachsen und Bremen gar nicht so einfach wird.