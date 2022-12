/ Lesedauer: ca. 2min Strafvollzug Zahl der Sicherungsverwahrten konstant

In Sicherungsverwahrung kommen etwa Menschen, die nach langjähriger Haft wegen Mordes oder Sexualdelikten noch immer als gefährlich gelten. Diese Zahl ist in Niedersachsen seit einigen Jahren konstant. In Bremen gibt es eine Besonderheit bei dem Thema.

© Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild Ein Stacheldrahtzaun umzäunt das Gelände einer Justizvollzugsanstalt. Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Von dpa