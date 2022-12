/ Lesedauer: ca. 2min Kirche4 Zahl der Kirchenaustritte in einigen Städten stark gestiegen

Seit Jahresbeginn sind offenbar deutlich mehr Menschen aus der Kirche in Deutschland ausgetreten als in den Jahren zuvor. Das legt eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter größeren Städten in Deutschland nahe. Auch in Niedersachsen ist die Tendenz eindeutig.

© Marijan Murat/dpa/Symbolbild Ein katholisches Kruzifix ist vor dunklen Wolken zu sehen. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Von dpa