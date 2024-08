/ Lesedauer: ca. 3min Tourismus Wofür Gästebeiträge in Niedersachsen genutzt werden

Wer an den Strand will oder im Harz-Urlaub eincheckt, muss einen Tourismusbeitrag zahlen - an einigen Orten mehr, an anderen weniger. Was wird mit dem Geld gemacht?

© Hauke-Christian Dittrich/dpa Auch Tagesgäste müssen in Cuxhaven Strandeintritt zahlen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Von dpa