Nirgendwo in Deutschland stehen so viele Windkraftanlagen wie in Niedersachsen. Zuletzt stockte der Ausbau der grünen Energie aber auch hier. Neue Zahlen deuten jetzt auf eine Trendwende hin.

© Marcus Brandt/dpa/Symbolbild Windenergieanlagen stehen auf einem Feld. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Von dpa