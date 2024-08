/ Lesedauer: ca. 2min Digitalisierung Wie Niedersachsens größte Städte KI einsetzen

ChatGPT und Co. sind in aller Munde. Auch in der Verwaltung bieten sich dank Künstlicher Intelligenz neue Möglichkeiten.

© Bernd Weissbrod/dpa In Stadtverwaltungen wie in Hildesheim soll KI bei der Digitalisierung des Papieraktenbestands helfen. (Archivbild) Foto: Bernd Weissbrod/dpa

Von dpa