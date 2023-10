/ Lesedauer: ca. 2min Fußball Werder-Trainer kritisiert Team: Viel zu wenig für Bundesliga

Zu Hause hui, in der Fremde pfui. Werder Bremen unterliegt in der noch jungen Saison extremen Leistungsschwankungen. Nach der Pleite in Darmstadt findet der Trainer klare Worte.

© Uwe Anspach/dpa Bremens Trainer Ole Werner im Merck-Stadion am Böllenfalltor. Foto: Uwe Anspach/dpa

Von dpa