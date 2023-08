/ Lesedauer: ca. 2min Bundesliga Werder-Kapitän Friedl mahnt: „Wir müssen zusammenbleiben“

Im DFB-Pokal raus, in der Bundesliga gegen Bayern München ohne Chance: Bei Werder Bremen setzt sich fort, was sich schon in der vergangenen Rückrunde angedeutet hat. Kapitän Marco Friedl mahnt.

© Axel Heimken/dpa Bremens Marco Friedl (l) und Bayerns Harry Kane kämpfen um den Ball. Foto: Axel Heimken/dpa

Von dpa