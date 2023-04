/ Lesedauer: ca. 2min Transport Weniger Rindertransporte 2022: Strengere Regeln?

Die Transporte von Zuchtrindern aus Niedersachsen in Länder außerhalb der EU stehen immer wieder in der Kritik. Die Zahl der exportierten Tiere ging zuletzt zurück. Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte will dennoch für mehr Tierschutz sorgen.

© Friso Gentsch/dpa/Archivbild „Lebende Tiere“ steht auf einem Tiertransporter bei einer Kontrolle auf der A33 durch Beamte der Polizeidirektion Osnabrück. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Von dpa