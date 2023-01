/ Lesedauer: ca. 2min Migration Weil: Lage bei Unterbringung von Geflüchteten angespannt

Bis Mitte Dezember wurden in Niedersachsen rund 110.000 Ukraine-Vertriebene registriert. Ministerpräsident Weil will die Anstrengungen bei der Unterbringung erhöhen - appelliert zeitgleich auch an die EU.

© Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, spricht. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild

Von dpa