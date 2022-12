/ Lesedauer: ca. 2min Ministerpräsident Weil: Derzeit beherrschbare Corona-Entwicklung

In einigen Bundesländern müssen Menschen in Bus oder Bahn keine Maske mehr tragen. In Niedersachsen ist dies weiterhin notwendig. Bei einer Frage will sich Ministerpräsident Weil noch nicht auf ein Datum festlegen.

© Christoph Soeder/dpa/Archivbild Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild

Von dpa