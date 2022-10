/ Lesedauer: ca. 3min Koalitionsverhandlungen SPD und Grüne wollen Regierung im Eiltempo bilden

In der Energiekrise ist schnelles Handeln gefragt. In Niedersachsen könnte in wenigen Wochen eine Regierung aus SPD und Grünen stehen. Bis dahin dürfte es aber noch ein paar Baustellen geben.