Wasserqualität in Badestellen meist ausgezeichnet

Endlich wieder Sommer: Da zieht es viele Menschen wieder an die Badeseen in Niedersachsen und Bremen. In den allermeisten Fällen können sich die Schwimmer bedenkenlos ins Wasser stürzen, denn deren Qualität ist sehr hoch.

© Julian Stratenschulte/dpa Ein Steg führt über den Kirchhorster See in der Region Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Von dpa