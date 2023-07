/ Lesedauer: ca. 2min Natur Wasserqualität der Badeseen gut: Einige Stellen gesperrt

An den meisten öffentlichen Badestellen in Niedersachsen und Bremen können Feriengäste unbedenklich planschen - wenn es das Wetter zulässt. Nur an wenigen Seen wird wegen einer Blaualgen-Konzentration vor dem Schwimmen gewarnt.

© Patrick Pleul/dpa Eine Familie schwimmt auf einer Luftmatratze im Wasser eines Sees. Foto: Patrick Pleul/dpa

Von dpa